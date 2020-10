Meglódult a forint a javuló piaci hangulatban

Szerda reggel 360,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap este az Amerikából érkező nyugtalanító hírek lökték vissza 360 fölé a forintot, a befektetők nem fogadták örömmel, hogy Donald Trump az elnökválasztásig lezárta a tárgyalásokat a további gazdaságélénkítő csomagról. A következő hetekben a tengerentúlról továbbra is a választási hírekre lehet érdemes figyelni, melyek a hangulaton keresztül a forintot is érinthetik, itthon rövidtávon a holnap reggel érkező inflációs adat lesz meghatározó. A dollárral szemben most 306,9-nél járunk, míg az angol font 395,88 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is mérsékelt erősödéssel kezdte a napot, vagyis egyelőre nem lógunk ki a kelet-közép-európai sorból. A feltörekvő piacon a török líra 0,15%-kal gyengült ma reggel a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand fél százalékos erősödéssel kezdett.

Az euró-dollárban továbbra sem látszik nagy mozgás, a devizapár kényelmesen „elvan” az 1,17-1,18-as sávban. Ahogy említettük, a következő egy hónap még az amerikai elnökválasztás lázában telhet a devizapiacon is, vagyis az ezzel kapcsolatos hírek hozhatnak kilengést a piacon. A japán jen szerda reggel 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos erősödéssel kezdett.

