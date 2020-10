Rákapcsolt a forint – De meddig lehet benne erő?

A múlt héten érezhetően erősödött a forint az euróval szemben, így már eltávolodott a korábban meghatározó 360-as szinttől. Az enyhülő nyomás elsősorban a váratlanul visszaeső inflációnak volt köszönhető, emellett az euró erősödése is segített.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Hétfő reggel 356,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a péntek esti árfolyammal. A múlt héten 1,2%-kal erősödött a forint, elsősorban a csütörtökön megjelent meglepően alacsony szeptemberi inflációnak köszönhetően. Így sikerült eltávolodni az utóbbi időben meghatározó 360-as lélektani határtól, kérdés, innen mennyi erő maradt még a forintban. A dollárral szemben most 301,5 körül jár a magyar deviza, míg az angol font 393,4 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Nem csak a forint, hanem a többi régiós deviza is erősödni tudott a múlt héten, a lengyel zloty 0,65%-ot, a cseh korona pedig 0,2%-ot javított az euróval szemben. Ez arra utal, hogy nem csak hazai tényezők játszottak szerepet a forint erősödésében, hanem az euró erősödése is segített. Ma reggel a régióban egyelőre mérsékelt gyengülés látszik, a zloty 0,1 százalékkal, a korona pedig 0,2%-kal esett vissza. Ha ez a hangulat folytatódik, akkor a forintnak is nehéz lesz fenntartani erősödését a széllel szemben. A feltörekvő piacokon a török líra újabb fél százalékos eséssel kezdi a hetet, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékot veszített.

A dollár már említett gyengülése a múlt héten ismét 1,18 fölé lökte az euróval szembeni árfolyamot. Ma reggel egy kis korrekció látszik, az 1,1815 körüli árfolyam 0,15%-kal alacsonyabb a péntek estinél. A japán jen még a dollárral szemben is kismértékben erősödni tudott, míg az angol font egyelőre alig mozdul a Brexit szempontjából kulcsfontosságú hét elején.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images