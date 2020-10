Még mindig fontos lélektani szintnél billeg a forint – Jön az új mélypont?

Minimális gyengüléssel kezdi a hetet a forint az euróval szemben, így lassan felfelé távolodik a 365-ös szinttől a jegyzés. Ez azért lényeges, mert innen továbbra is csak egy kis lépés a 370 közelében lévő történelmi csúcs az árfolyamban.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Hétfő reggel 365,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a péntek esti árfolyamnál. Vagyis a magyar deviza továbbra is nagyon közel van március végén látott történelmi mélypontjához 370 közelében, a mostani szintről egy százalék körüli gyengüléssel már új mélypontot látnánk a forint esetében. Éppen ezért a következő időszakban is meghatározó lehet a nemzetközi hangulat alakulása, illetve az MNB esetleges jelzései, például a csütörtöki egyhetes betéti tender. A dollárral szemben most 308,76 körül járunk, míg az angol font 401,66 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty szintén minimális gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona egy hajszálnyit erősödni tudott az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-os gyengüléssel kezdett a dollár ellenében, míg a dél-afrikai rand 0,4%-kal gyengült.

Az utóbbi napokban az euró megint erősödött a dollárral szemben, ennek ellenére a forint nem tudott javítani, pedig a dollár gyengülése elvileg jó hír számunkra. Ma reggelre a dollár ismét 0,1 százalékkal erősödött, így most 1,1846 körül jár a jegyzés. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben is, míg az angol font 0,2 százalékos gyengüléssel kezdi a hetet.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images