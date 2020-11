Kiderült, miért mondott le rendkívül furcsa körülmények között a török pénzügyminiszter, amit el is fogadott Erdogan

Egy napnyi hallgatás után hétfő este végül a török államfői hivatal közleményben jelezte, hogy elfogadta Tayyip Erdogan államfő Berat Albayrak pénzügyminiszter váratlan lemondását. Albayrak Erdogan veje, aki nagyon szoros szövetségese volt eddig az államfőnek, sőt annyira „tolta őt” az államfő, hogy sokan már Erdogan utódját és a leendő AKP pártelnököt látták benne. Így az, hogy Albayrak az Instagramon jelezte vasárnap a lemondását, nagyon sokakat meglepett és hétfőre nagyjából az is összeállt, hogy miért.

A líra utóbbi hetekbeli újabb mélyrepülése az elmaradt jegybanki kamatemelés miatt alakult ki és az árfolyam zuhanásról megint volt a hét vége felé egy gazdaságpolitikai tanácskozás a török elnöki palotában, amelyen váratlanul azt mondta Erdogan, hogy le kell cserélni a jegybankelnököt. Ezt szombat reggel egy elnöki közleményben be is jelentették és rögtön egy korábbi pénzügyminisztert nevezett ki Erdogan a tisztségre. A Reuters hat forrásból származó információi szerint innen ered Albayrak váratlan távozásának motivációja is, ugyanis Erdogan a kinevezés során nem vette figyelembe Albayrak javaslatát.

Naci Agbal kinevezése a jegybank élére szembe ment Albayrak kívánságával, és valójában ezért mondott le a pénzügyminiszter.

Hivatalosan persze egészségügyi állapotára hivatkozva mondott le a 42 éves tárcavezető a 66 éves Erdogan államfő mellől.

A gazdaságpolitika két csúcsvezetőjének hétvégi változása a hitelminősítőket is nyugtalanítja, legalábbis a Reuters az S&P-től kapott írásos válasza szerint azt mondja: egyelőre nem világos, hogy a jegybankelnöki csere tényleg utat nyit-e majd a hathatós kamatemelések felé, amely irányába szeptemberben már elindult a török vezetés (akkor 200 bázisponttal emelt az irányadó rátán a jegybank).

A Scope Ratings igazgatója a hírügynökségnek arra mutatott rá, hogy a jegybankelnöki változás is újra jól mutatja, mennyire nincs jegybanki függetlenség Törökországban, ami egyébként is jellemző már 2018 óta, az elnöki rendszer bevezetése óta. A jegybankelnöki függetlenség hiánya mindenképpen negatív tényező a hitelminősítésekre – tette hozzá. Ennél is talán lényegesebb jelenleg, hogy a líra eddigi hanyatlása sok török céget hoz nehéz helyzetbe, akik korábban devizahitelt vettek fel, így számukra is hatalmas változás lenne, ha meggyőző kamatemelésekkel erősíteni tudná a jegybank a lírát.

A török fizetőeszköz egyébként a pénteki 8,52-es záráshoz képest hétfőn napközben átmenetileg 8-ig szárnyalt a dollárral szemben, majd hétfő estére 8,06-ig visszagyengült. Még ezzel együtt is hatalmas, 5% körüli pluszt könyvelhet el hétfőre a török fizetőeszköz, ami csak akkor lesz tartós (marad meg), ha a török jegybank ténylegesen hathatós kamatemelést hajt végre, mint amit most a piac be is árazott a hétvégi személyi változások hatására.

Amint hétfői anyagunkban jeleztük: rövid távon legalább 500-600 bázispontos kamatemelés segítene a líra tartósan erősebb szinteken tartásában.

