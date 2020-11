Bő kéthavi csúcsról fordult a forint

A reggeli kereskedésben átmenetileg egészen 354,5-ig erősödött a forint az euróval szemben (ez bő kéthavi csúcs), majd itt elakadt a napok óta tartó menetelése és vissza is fordult, jelenleg már 355,8-nál jár a kereskedés. A dollárral szemben már tegnap délután a kerek 300-as szintig erősödött a forint (kéthavi forintcsúcs), és ma is próbálkozott ennek a szintnek a lefelé áttörésével az árfolyam, de itt sem sikerült, most éppen 302-nél jár a kereskedés.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start