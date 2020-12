Megint kitörés határán a forint, a dollár esése is besegít neki

Kedd reggel tovább erősödött a forint az euróval szemben, hétfőn érezhető erősödést láttunk a magyar devizától. A dollár folyamatos gyengülése is besegít a feltörekvő piaci devizáknak, az amerikai fizetőeszköz visszaesése a javuló globális hangulat következménye.

A forint 358,5 körül állt az euróval szemben kedd reggel, ez 0,1 százalékkal volt alacsonyabb a hétfő esti árfolyamnál. Tegnap már napközben érezhetően erősödött a magyar deviza, hiszen hétfő reggel még bőven 360 felett járt az euró jegyzése. Elsősorban a javuló nemzetközi hangulat mozgatja most a forintot, azonban a következő napokban az uniós költségvetési vita kimenetele is kulcsfontosságú lehet a magyar fizetőeszköz számára. Egyelőre nem látszik igazán komoly kompromisszum a felek között, pedig a jövő heti csúcs előtt napokon belül dönteni kellene a tagállamoknak. A dollárral szemben most 299,87-nél járunk, utoljára augusztusban volt tartósan 300 alatt a jegyzés.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig a forinthoz hasonló minimális erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult ma reggel, a dél-afrikai rand viszont fél százalékos erősödésben van a dollárral szemben.

A dollár tegnap rövid ideig 1,20 fölé gyengült az euróval szemben a devizapiacon, de jelenleg is ennek a kulcsszintnek a határán táncol. Ez többéves mélypontot jelent az amerikai deviza esetében, amit elsősorban a pozitív nemzetközi hangulat és az újabb koronavírus-mentőcsomaggal kapcsolatos várakozások fűtenek. A hírek szerint Joe Biden megválasztott elnök egyik első feladatának tekinti egy újabb mentőcsomag összerakását, ami a költségvetés helyzetét is ronthatja, illetve tovább emelheti az államadósságot. A pozitív piaci hangulatban kedd reggel 1,1958 körül járt az euró-dollár, ami 0,25%-os emelkedést jelentett hétfő estéhez képest. A japán jen alig mozdult, míg az angol font a Brexit-tárgyalások utolsó utáni határidejéhez közeledve 0,3%-kal erősödött ma reggelre.

