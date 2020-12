Erősödik tovább a forint a brüsszeli megállapodás hírére

Csütörtök reggel erősödött a forint miután egyre valószínűbb, hogy a ma kezdődő uniós csúcson megállapodás születik a hétéves költségvetésről és a helyreállítási alapról. Egyelőre a nyugat-európai országok és az Európai Parlament véleményére várunk, de jó eséllyel ők is rábólintanak majd a tegnap esti alkura.

A forint 356,3-nál járt csütörtök reggel, ez 0,1%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából szerda estéhez képest. Ráadásul a forint már tegnap is jelentős erősödést mutatott annak köszönhetően, hogy a magyar és a lengyel kormány képviselői megállapodtak a soros német elnökséggel a költségvetési vita lezárásáról. Így a ma kezdődő csúcson Orbán Viktor is elfogadhatja az új hétéves büdzsét és a helyreállítási alapot az eddigi vétófenyegetéssel szemben. Egyelőre a harciasabb nyugat-európai tagállamok, mint például Hollandia és az Európai Parlament véleményére várunk, hiszen nekik is jóvá kell hagyni a tegnapi alkut. A dollárral szemben most 294,3-nál járunk, míg az angol font 392,5 forintba kerül.

A réfióban a forint versenytársai alig mozdultak ma reggel, a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdett csütörtök reggel. A feltörekvő piacokon a török líra 0,2%-os gyengüléssel, a dél-afrikai rand viszont hasonló erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam továbbra is 1,21 körül áll, innen napok óta alig tud kimozdulni, ma reggel is szinte változatlan szinten járnak. A japán jen eközben 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,6%-os gyengüléssel kezdett a Brexit körüli bizonytalanságok miatt.

