Elesett a kritikus szint a forintnál - A 370-es szint kerülhet célkeresztbe

Bár a hétfői nagy részvénypiaci esés és devizapiaci hangulatromlás után tegnap már látszottak a hangulatjavulás jelei és ma hajnalra meg is állapodott a londoni, a párizsi és a brüsszeli kormány az utazási korlátozások enyhítéséről, továbbra is sok a bizonytalanság. Egyrészt az, hogy kell-e Anglia, netán az Egyesült Királyság egész területére kiterjedően a legsúlyosabb, 4-es fokozatú kijárási korlátozásokat elrendelni, ma-holnap kiderülhet, másrészt ott a Brexit is, amely körül továbbra is hatalmas a bizonytalanság. Ilyen környezetben nem tud igazán erőre kapni a forint és a többi régiós deviza sem, és ahogy látjuk: kritikus szint körül billeg az euróval szemben.

Az elmúlt hónapokban a 362,5 körüli zóna többször is megállította az árfolyamot, hol támaszként, hol ellenállásként funkcionált és most is idáig esett a minap a forint. Ha ez a szint elesne, azaz az EUFHUF felfelé átlépné ezt a vonalat, akkor kinyílna az a zóna, amelybe már a tavasszal és ősszel is megjárt 370 közeli szint is benne van.

A forint a bizonytalanabb hangulatban erősödő dollárral szemben sem tudott eddig erőre kapni, így a jegyzések már alulról közelítik a 300-as kerek szintet, ma reggel 297 körül mozognak.

Címlapkép forrása: Shutterstock