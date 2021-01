Hirtelen megtáltosodott a forint és átvitte a fontos szintet az árfolyam

Délelőtt a borongós piaci hangulatban még átmenetileg 362-ig is visszagyengült a forint az euróval szemben, aztán délhez közeledve 361-ig erősödött, majd az utóbbi percekben nagy lendülettel átmenetileg 360 alá ugrott a magyar fizetőeszköz. Furcsa kettősség ez, mert december 21-én az Egyesült Királysággal szembeni lezárások hangulatrontó hatására ugrott 360 fölé az euró, és azután süllyedt vissza ez alá, hogy a mai operatív törzs tájékoztatón bejelentették a magyar légtérzár feloldását a britekkel szemben.

A forint mellett ma a zloty és a korona is kb. 0,.2%-ot erősödött már az euróval szemben a tegnapi záróértékéhez képest, így nem lóg ki egyelőre felfelé a forint a régiós mezőnyből. A dollárral szembeni jegyzések 293 alá buktak és technikailag érik az a helyzet, hogy a dollár/forint árfolyam letörje a 290 körüli erős támasz szintjét (amennyiben a dollár továbbra is gyengélkedik és a forint mostani erősödési hulláma is kitart, akkor ez rövidesen bekövetkezhet).