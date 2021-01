Most készülődik a nagy áttörésre a forint

További erősödéssel kezdett szerda reggel a forint az euróval szemben, ezzel próbál eltávolodni a 360-as lélektani szinttől. Az utóbbi hetek után az mindenképpen komoly eredmény lenne, ha sikerülne áttörni ezt az erősnek tűnő támaszt, akár további forinterősödésre nyílhatna tér.

Szerda reggel 357,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A mostani árfolyam azért tekinthető kulcsszintnek, mert gyakorlatilag az év eleje óta a 360-as szint körül ingadozik a magyar deviza plusz-mínusz 2-3 egységnyi kilengéssel. Vagyis most közelít ahhoz, hogy ebből a szűk sávból kitörjön, ami akár további forinterősödés előtt is megnyithatja a teret. Vagyis ha ma még tovább tudna kicsit erősödni a forint, vagy legalább megvetné a lábát a mostani szinten, az mindenképp jó hír lenne. A dollár most 294,12-nél jár, míg az angol font 402 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot, vagyis a keddihez hasonlóan a forint ismét felülteljesítő a régióban. A feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben, de a dél-afrikai rand is fél százalékos javulást mutat.

A forintot segíti jelenleg az euró-dollár árfolyam is, mely kedden fordult ismét, megint a gyengülés útjára lépett a dollár. Első ránézésre meglepő, hogy erre szinte csak a forint reagált erősen, aminek oka az lehet, hogy a régióban a lengyel és a cseh jegybank is inkább igyekszik elkerülni devizája túlzott erősödését, a piac pedig egyelőre nem szívesen megy velük szembe. Az euró most 1,2157 közelében jár a dollárral szemben, ami további 0,2%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. Közben a japán jen is 0,1 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,25%-ot javított a nap elején.

Címlapkép: Getty Images