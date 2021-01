Még nem jött össze a nagy áttörés, kulcsszinten billeg a forint

Péntek reggel továbbra is 357 körül ingadozik a forint az euróval szemben, amivel nem jött még össze a nagy kitörés a magyar devizának, de nem sok hiányzik hozzá. A rossz hí, hogy megint fordulni látszik az euró-dollár, az amerikai deviza esetleges erősödése pedig megtorpedózhatja a forint kitörését is.

A hét utolsó kereskedési napján reggel 357,15-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából csütörtök estéhez képest. Az utóbbi hetekben az év eleje óta a 360-as lélektanilag fontos szintet kerülgeti az euró-forint jegyzés, innen próbál most lefelé eltávolodni. Egyelőre korai kitörésről beszélni, ahhoz még kellene egy-két napnyi erősödés, a 355-356-os szint kulcsfontosságú ebből a szempontból. A dollárral szemben most 293,65-nél járunk, míg az angol font 401,75 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,7 százalékot veszített.

Péntek reggel az euró-dollár árfolyamban is újabb fordulat jelei látszanak, az amerikai deviza 0,1%-kal erősödött, így 1,2156 körül jár a jegyzés. Az utóbbi napokban újra az euró indult erősödésnek, ha innen most tartósan fordul a hangulat, akkor az a forintnak és a többi feltörekvő devizának is rossz hír lehet. A japán jen ma reggel 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font majdnem fél százalékot esett.

Címlapkép: Shutterstock