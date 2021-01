Még mindig a 360-at kerülgeti a forint

A héten megint a 360-as lélektani határt kerülgette a forint az euróval szemben, most éppen a tegnapi erősödés után kicsivel alatta jár a jegyzés. A dollár közben tovább erősödik az euróval szemben, ami nem jó hír a forint számára.

Péntek reggel 359 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelent csütörtök estéhez képest. Az utóbbi napokban megint a 360-as szintet kerülgeti a forint, a héten járt felette is, majd a tegnapi erősödés után most megint kicsit kedvezőbb a helyzet, hosszabb távon azonban nem változott a kép. A dollárral szemben most 296,66-nál járunk, míg az angol font 406,4 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a hét utolsó kereskedési napját. A feltörekvő piacon a török líra 0,7%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén majdnem fél százalékot bukott.

A dollár tovább erősödik az euróval szemben, péntek reggel 1,21-hez közelít a jegyzés, ami 0,2 százalékos dollárerősödést jelent csütörtök estéhez képest. A japán jen 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-ot veszített.

Címlapkép: Getty Images