Próbál talpra állni a forint a hét eleji pofon után

Erősödéssel próbálkozik a forint szerda reggel, így lassan elfelejthetjük a hétfői komolyabb gyengülést. Azért a múlt héten megpróbált kitöréstől még messze vagyunk, de egyelőre a 360 sem fenyeget.

Szerda reggel 357,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából a kedd esti szinthez képest. A hét elején látott komolyabb gyengülés 360 közelébe lökte az euró-forintot, onnan próbál most talpra állni a magyar deviza. Azért a múlt héten látott kitörésközeli helyzet még messze van, ahhoz továbbra is a 355-356-os szintet kellene meggyőzően átvinnie a forintnak. A következő napokban a péntek reggel érkező inflációs adat határozhatja meg az irányt. A dollárral szemben most 294,95-nél járunk, míg az angol font 407,7 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty minimális erősödéssel kezdte a napot, a cseh korona pedig alig mozdult. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az euró tegnap megint erősödni kezdett a dollárral szemben, a jelek szerint az 1,20-as lélektani határt már nem tudta átvinni az amerikai deviza. Most 1,213 körül jár a jegyzés, ez további 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent tegnaphoz képest. A japán jen eközben minimálisan erősödött a dollárral szemben, illetve az angol font is 0,1 százalékos javulással kezdett.

