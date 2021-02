Megint a lélektani határnál fordult vissza a forint gyengülése

Minimálisan erősödött péntek reggel a forint azt követően, hogy tegnap ismét 360 közelében járt az euróval szemben. Ezzel ismét az utóbbi hetekben látott szűk sáv felső szélét tesztelte, azonban a lélektani határ megint megfogta a magyar deviza gyengülését.

Péntek reggel 358,6-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. Így továbbra is él az utóbbi hetekben kialakított 355-360-as sáv, ahonnan képtelen kitörni a forint. Többször próbálkozott erősödéssel, de tartósan nem tudott a kritikus 355-ös szint alá menni. Tegnap pedig ismét a sáv felső széle fogta meg a gyengülést, a nap második felében 360 közelében is jár az euró-forint. A dollár jegyzése most 296,3-nál jár, míg az angol font 414 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty stagnál, a cseh korona pedig a forinthoz hasonló minimális erősödést mutat. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos gyengülésben van a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,1 százalékos erősödéssel kezdett.

Az euró-dollár árfolyam is fontos szinthez ért, az elmúlt napokban megint komolyabb dollárerősödésre is volt példa, így most 1,21-nél jár a jegyzés. A japán jen közben stagnál ma reggel, akárcsak az angol font.

