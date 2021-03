Lassan veszélyzónába kerülhet a forint

Az elmúlt napok gyengülése után lassan megint a tavaly látott történelmi mélypont fenyegetheti a forintot az euróval szemben. Egyelőre 365 alatt jár a jegyzés, de ha az újabb fontos szintet is átviszi, akkor fókuszba kerülhet a 370-es árfolyam.

Kedd reggel 364,7-nél járt a forint az euróval szemben, ami 0,2 százalékkal volt magasabb a hétfő esti jegyzésnél. A magyar deviza a múlt hét második felében lépett ki a 355-360-as sávjából, majd onnan a várakozásoknak megfelelően folytatódott a gyengülése. Ezzel a csökkenő trendvonalat is áttörte a forint, ha a következő fontos lélektani szint is elesik 365 körül, akkor a legutóbb tavaly látott 370 közeli történelmi csúcs kerülhet megint előtérbe az árfolyamban. A dollárral szemben most 303,15-nél járunk, míg az angol font 421 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2%-kal gyengült ma reggel, vagyis nem csak a magyar fizetőeszköznek nem megy mostanában, a nemzetközi hangulat miatt a többi feltörekvő piaci deviza is szenved. A török líra kedd reggelre 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,35%-os visszaeséssel kezdte a napot.

A dollár utóbbi napokban látott erősödése is rosszul jött a feltörekvő piaci devizáknak. Az euró-dollár lassan az 1,20-as lélektani határt közelíti, ha az is elesik, akkor az további nyomást jelenthet a forint számára is. Kedd reggel 1,2017-nél járt a jegyzés, ami 0,2%-kal volt alacsonyabb a hétfő estinél. A japán jen eközben 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,3%-os gyengüléssel kezdett reggel.

Címlapkép: Getty Images