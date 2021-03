Megint próbál magára találni a forint, távolodik a mélypont

Csütörtök reggel megint kismértékű erősödéssel kezdett a forint az euróval szemben, így a magyar deviza próbál eltávolodni a történelmi mélyponttól. Egyelőre korai lenne fellélegezni, elsősorban a dollár árfolyama mozgathatja a forint jegyzését is.

A forint 366,6 körül járt csütörtök reggel, ez 0,1%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Ezzel kicsit levegőhöz jutott a forint, hiszen az elmúlt napokban 368 körül is járt a jegyzés, ami vészesen közel volt a tavaly látott 369,6-os történelmi forintmélyponthoz. Onnan sikerült most kicsit visszakapaszkodni, de a teljes fellélegzéshez legalább 365 alá kellene visszaerősödni. A dollárral szemben most 307,5 körül járunk, míg az angol font 428,35-nél jár.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,15%-kal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand alig mozdult tegnaphoz képest.

Az utóbbi hetekben elsősorban az euró-dollár árfolyam mozgása befolyásolta a forint árfolyamát is, az amerikai deviza erősödése szokás szerint rossz hír volt a feltörekvő piaci devizák számára, míg ellenkező esetben a forint is magára tudott találni. Részben az mozgatta a forintot új történelmi mélypontja felé, hogy inkább a dollár erősödéséről szólt az utóbbi néhány hét. Aztán most 1,19 körül elakadni látszik ez az erősödés. Ma reggel 1,1926-nál jár az euró-dollár, ez stagnálást jelent szerda estéhez képest. Közben a japán jen 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödéssel kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images