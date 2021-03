Maradt még szufla a forintban a tegnapi menetelés után?

A csütörtöki jelentősebb erősödés után péntek reggel gyengüléssel kezd a forint az euróval szemben. Persze még így is biztonságos távolságban van a tavaly látott történelmi mélyponttól a magyar deviza, pedig a hét elején még fenyegetett a 370-es szint közelsége.

Péntek reggel 365,65-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából csütörtök estéhez képest. Tegnap érezhetően erősödött a magyar deviza, 367 környékéről 365 alá is süllyedt az euró-forint jegyzés. Ez részben a dollár gyengülésének volt köszönhető, a magyar devizával párhuzamosan fordult az euró-dollár árfolyam is. Vagyis elsősorban a nemzetközi piaci fejlemények, illetve az inflációs félelmek és az amerikai hozamemelkedés mozgatják a forintot most. A dollárral szemben most 306 közelében járunk, míg az angol font 427 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a hét utolsó munkanapját. A feltörekvő piacon a török líra 0,7 százalékkal gyengült ma reggelre a dollárral szemben, és a dél-afrikai rand is érezhető eséssel kezdett reggel.

Említettük már, hogy az euró-dollár jegyzés mozgatja elsősorban a forint árfolyamát is. Péntek reggelre megint erősödésbe kapcsolt a dollár, ez gyengíti a forintot is. Most 1,195 körül jár az árfolyam, ami 0,3 százalékkal alacsonyabb a csütörtök estinél. Közben a japán jen 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2 százalékot veszített.

Címlapkép: Getty Images