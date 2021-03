Egyre messzebb a mélypont, de még nem menekült meg a forint

A múlt héten nagyot erősödött a forint az euróval szemben, ezzel eltávolodott történelmi mélypontjától. Elvileg még lenne tér lefelé az euró árfolyamában, de az is benne van a pakliban, hogy innen fordulunk vissza.

Hétfő reggel 362,57-nél járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a péntek esti szinttel, csak minimális elmozdulást jelentett. Az utóbbi egy hétben nagyot erősödött a magyar deviza, egy százalékot javított az euró ellenében, amivel felülteljesítő volt a régiós fizetőeszközök sorában is. Technikailag akár még a 360-as lélektani határig is visszaerősödhetne a forint, de a nagy hajrá után arra is van esély, hogy korrekció indul a piacon, és ismét felfelé indul az árfolyam. A dollárral szemben most 307,8-nál járunk, míg az angol font 423,8 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós devizák kismértékű erősödéssel kezdték a napot, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális javulást mutat az euróval szemben. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékos gyengüléssel indítja a hetet.

A dollár továbbra is inkább az erősödés felé hajlik az euróval szemben, ami elvileg rossz hír a feltörekvő piaci devizák, így a forint számára is. Az euró-dollár jegyzés most 1,1785 körül jár, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb a péntek estinél, ezzel az utóbbi egy hónapban már 2,3%-kal erősödött a dollár. A japán jen hétfő reggel 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font minimális gyengülést mutat.

Címlapkép: Getty Images