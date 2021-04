Ma sem tudott sokáig tovább kapaszkodni a forint

A forint 362,2-nél járt az euróval szemben ma reggel, ez minimális gyengülést jelentett szerda estéhez képest. Tegnap a nap második felében tudott visszakapaszkodni a magyar deviza, előtte napközben 363,5 körül is járt. Néhány hete még a 370-es történelmi csúcsot támadta az euró árfolyama, majd onnan korrigált a forint. Az utóbbi néhány napban azonban ismét fordulni látszik a hangulat az amerikai hozamok emelkedésével, a forint is fordulni látszik. Egyelőre nem drámai a helyzet, de láthatóan kifulladt az erősödés. A dollárral szemben most 309-nél járunk, míg az angol font 425 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty hasonló kismértékű gyengüléssel, a cseh korona pedig alig látható erősödéssel kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal erősödött ma reggelre a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékkal gyengült.

Egyelőre megtorpanni látszik a dollár erősödése is, az 1,17-es szinthez közelítve minimum pihenőt kell tartania az amerikai devizának. Most 1,1724-nél jár a jegyzés az euróval szemben. A japán jen közben 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékos visszaeséssel kezdte a napot.

