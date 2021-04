A 360 már túl nagy falat volt a forintnak, újra gyengül

Kedd reggel 360,5-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti szinthez képest. Az elmúlt egy hónapban a magyar deviza 1,8%-os erősödést mutatott, amivel felülteljesítő volt a régióban. Elsősorban az MNB március végi üzenetei nyugtatták meg a piacot, a jegybank továbbra is azt hangsúlyozta, hogy kiemelten figyeli az inflációs folyamatokat. Ebből a szempontból a héten is lehetnek események, péntek reggel jön a márciusi statisztika, ami akár már jelentős emelkedésről is számot adhat. A dollárral szemben a magyar deviza 305,33-nál járt reggel, míg az angol font 424,34 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Említettük már, hogy a forint hetek óta felülteljesítő a régióban, ez folytatódik ma reggel is, a lengyel zloty 0,2%-kal gyengült az euróval szemben, míg a cseh korona a forinthoz hasonló minimális visszaesést mutat. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, illetve a dél-afrikai rand is hasonló mértékű visszaeséssel kezdett.

A dollár megint erősödéssel próbálkozik az euróval szemben, a kedd reggeli 1,1806 körüli árfolyam 0,05 százalékkal volt alacsonyabb a hétfő estinél. A japán jen közben 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, makárcsak az angol font.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images