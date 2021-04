Újra gyengül a forint - Ma célba veszi a 360-at is?

Csütörtök reggel 358,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a szerda esti árfolyamnál. A magyar deviza kedden gyengült érdemben, akkor a 356,5-ös szint környékéről fordult az euró-forint jegyzés, majd a jelek szerint 360 alatt megtorpant a forint esése is. Így egyelőre nem kell durva fordulatról beszélni, a következő napok-hetek kérdése lesz, merre megy innen a forint. A dollár most 299,4-nél jár, míg az angol font 412,66 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,1%-kal erősödött a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot.

A dollár az utóbbi időszakban 1,20-ig gyengült az euróval szemben, kérdés, hogy ennél a lélektani szintnél újra fordul-e a jegyzés, vagy át tudja vinni ezt is az euró. Most 1,1973-nál jár éppen az árfolyam. A japán jen és az angol font is stagnálással kezdett a dollárral szemben.

