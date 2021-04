Megint az MNB üzenetei fordítják erősödésbe a forintot?

Az utóbbi időszak gyengülése után hétfő reggel 363 felett indítja a hetet a forint az euróval szemben, vagyis továbbra sem talál magára a magyar deviza. A befektetők elsősorban a Monetáris Tanács holnapi üzeneteire figyelnek, egy hónapja a jegybank fordította meg az irányt hasonló helyzetben.

Hétfő reggel 363,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a péntek esti szinthez képest. A múlt hét utolsó munkanapján 364 felett is járt a jegyzés, mely így lassan a 370 közeli történelmi9 csúcsot közelítette. Egy hónapja hasonló volt a helyzet, akkor az MNB megnyugtató üzenetei fordították meg a hangulatot. Holnap ismét kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács, így elképzelhető, hogy megint ez lesz a komoly fordulópont a forint számára is. A dollárral szemben most 300,24-nél járunk, míg az angol font 417,75 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a hetet, miközben a feltörekvő piacokon a török líra 0,8%-kal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,1 százalékkal mozdult el.

Az euró az utóbbi napokban 1,21 fölé erősödött a dollárral szemben, ma reggel egyelőre minimális elmozdulást mutat a keresztárfolyam. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékot javított.

Címlapkép: Getty Images