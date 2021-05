Elvileg kitört a forint, de nincs benne túl nagy erő

Elvileg áttörte a 200 napos mozgóátlagot a forint, azonban ezt nem túl nagy erővel tette meg, vagyis akár még fals kitörés is lehet belőle. Főleg akkor, ha ma visszafordulna 360 felé a magyar deviza az euróval szemben. Kedden érkezik a friss áprilisi inflációs adat, ami a forint sorsát is megpecsételheti.

Péntek reggel 358,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Csütörtökön elvileg áttörte a 359,2-es 200 napos mozgóátlagot a forint, vagyis további erősödésre lenne kilátás, azonban az áttörés nem volt túl erős, ebből lehet még fals kitörés is. Ebből a szempontból kulcsfontosságú lehet a mai nap, hiszen ha visszafordul 360 felé a forint, akkor nő ennek esélye, ugyanakkor az is bennevan a pakliban, hogy ma nagy lendülettel a további erősödés felé mozdul a magyar deviza. A dollár most 297,47-nél jár, míg az angol font 413,4 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot, míg a cseh korona stagnált. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is alig mozdult.

Az euró-dollár jegyzés továbbra is 1,20 körül ingadozik, onnan egyik irányba sem tud jelentősen kimozdulni. A mostani 1,2054 körüli árfolyam minimális dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen közben szintén minimálisan gyengült az amerikai devizával szemben, míg az angol font kicsit erősödni tudott.

Címlapkép: Getty Images