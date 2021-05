Megakadt a forint erősödése – Visszafordulunk 360 felé?

A vártnál kicsit magasabb infláció már kedden megakasztotta a forint erősödését, majd egyelőre ez folytatódik ma reggel is. Még 360 alatt jár a jegyzés, azonban ha tartós lesz a folyamat, akkor újra a lélektani szint fölé mehet az euró jegyzése. A nemzetközi piac szempontjából ma az áprilisi amerikai inflációs adat tartogathat izgalmakat.

Szerda reggel 358,92-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-kal volt magasabb a kedd esti árfolyamnál. Vagyis a jelek szerint elakadt a magyar deviza erősödése, ami részben a vártnál magasabb, 5,1%-os áprilisi inflációnak, illetve az uniós helyreállítási alap magyar felhasználásával kapcsolatos vitáknak köszönhető. A fő kérdés most az, valóban tartós megtorpanásról, esetleg fordulatról van szó, vagy maradt még erő a forintban. A dollár most 295,85-nél jár, míg az angol font 418 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig 0,1%-os gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand szintén 0,2 százalék körüli visszaeséssel kezdte a napot.

A dollár 0,1 százalékos erősödéssel kezdte a napot az euróval szemben, most 1,2133 körül jár a jegyzés. Innen délután mozdulhat ki érdemben, magyar idő szerint kora délután érkezik az áprilisi amerikai inflációs adat. Ez szinte biztos, hogy érezhető megugrást jelez majd a bázishatások miatt, ennek ellenére lehet hatása a devizapiacra is. A japán jen és az angol font is kismértékű gyengüléssel kezdte a napot.

Címlapkép: Getty Images