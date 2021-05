Befagyott a forint, pedig a dollár mocorog

Csütörtök reggel szinte hajszálra ugyanott állt a forint az euróval szemben, ahol szerda este, pedig a dollár árfolyamában komoly mozgást hozott a tegnapi amerikai inflációs adat. Úgy néz ki, hogy ez itthon nem aggasztja egyelőre a befektetőket.

A forint 357,6 körül járt csütörtök reggel az euróval szemben, ez megegyezett a tegnap esti jegyzéssel. Úgy tűnik most, hogy itt lehet a magyar deviza újabb erősödő hullámának vége, vagy minimum átmeneti megtorpanás jöhet. A következő időszakban elsősorban az euró-dollár árfolyam mozgása, illetve a Fed reakciója határozhatja meg a forint irányát is a tegnapi meglepően magas áprilisi amerikai inflációs adat után. Ugyanakkor a szerdai nagy kilengések itthon nem okoztak egyelőre piaci következményeket. A dollárral szemben most 295,66-nál járunk, míg az angol font 415,5 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékkal erősödött ma reggelre az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra a tegnap látott erőteljes esés után ma további fél százalékkal gyengült, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékkal erősödött szerda estéhez képest.

Említettük már az euró-dollár jelentős kilengéseit miután az amerikai infláció meghaladta a várakozásokat. A dollár először erősödésbe kapcsolt tegnap délután, azonban nem tartott ki sokáig a hangulat. Ma reggelre már 0,2%-kal gyengült az amerikai deviza, így 1,21 közelében jár a jegyzés. A japán jen eközben minimálisan erősödött, míg az angol font egyelőre stagnál.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images