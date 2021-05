Eljött a forint nagy napja – Megtörni látszik a hároméves gyengülő trend

Folytatta erősödését a forint az elmúlt órákban és az euróval szembeni jegyzések már 355,5 körül járnak, azaz újabb háromhavi forintcsúcsról beszélhetünk.

Amai erősödéssel egyébként látványosan megsérült a berajzolt 3 éves gyengülő trendvonal is, ezt teszteli most az árfolyam (még nem zárt alatta, így a ma esti záróár kulcsfontosságú). Amint reggel már felhívtuk rá a figyelmet: a 354-355-ös támasz zóna még megállíthatja a forint menetelését, de ha azon is átmegy lefelé az árfolyam, akkor további tér nyílik ki előtte az erősödés irányába technikailag.

A forint mellett kicsit a zloty és a cseh korona is erősödik, az utóbbi egy hetet nézve pedig szintén nem lóg ki a forint a régiós mezőnyből: