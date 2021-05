Tovább száguld a forint! 350 alá is benézett az euró

A tovább erősödő MNB kamatemelési várakozások, a letört technikai szintekből eredő hullámszerű forintvásárlás és a váratlanul kedvező magyar GDP-adat együttesen még tovább erősítette a kedd délelőtti kereskedésben a forintot. Az euróval szembeni jegyzések 350 alá is benéztek, a dollár jegyzései 287-ig estek, azaz az euróval szemben kilenchavi, a dollárral szemben közel 2 éves csúcsra ugrott a magyar fizetőeszköz, aztán a megtorpanás jelei mutatkoznak az utóbbi napok jelentős forinterősödése után.

Már pénteken megtört a forint 3 éves gyengülő trendvonala és erre a folyamatra erősített rá hétfőn reggel Virág Barnabás MNB-alelnök üzenete, aki azt jelezte, hogy az erősödő inflációs kockázatok miatt már a júniusi ülésen megelőző jellegű kamatemelést kell mérlegelnie a jegybanknak. Ennek hatására az euró jegyzései 355-ről gyorsan 352 körülig estek, éjjel 351,5 körül ragadt az árfolyam, aztán ma reggel folytatódott a forinterősödés és a jegyzések röviddel ezelőtt 349,8-ig estek.

Ez kilenchavi forintot csúcsot jelent és szerepet játszik benne a váratlanul kedvező első negyedéves magyar GDP-adat is. A kerek 350-es szint elsőre akár megállót is jelenthet a forintnak az utóbbi napok jelentős erősödése után, napos RSI indikátor is túladottságra utal az EURHUF-ban. Tegnapi mélyebb technikai elemzésünnk itt olvasható.

A forint erősödését a GDP-adat mellett az a technikai hatás is erősíti, hogy a 356-os trendvonal letörésével hullámszerű forintvételek indultak, fundamentális oldalról pedig mindezt természetesen támogatta az MNB-alelnök üzenete is, amely egyébként

tovább erősítette a jegybankkal kapcsolatos kamatemelési várakozásokat is.

Péntek este a forint 3 éves gyengülő trendjének letörésekor már írtunk az élénkülő kamatemelési várakozásokról, ezek pedig Virág Barnabás jelzései hatására még tovább élénkültek. Péntek este a 3 hónap múlva induló 3 hónapos határidős kamatmegállapodás (3X6-os FRA) jegyzése 1,00-1,06%-on álltak, kedd délelőtt a Refinitív adatbázisa szerint 1,14-1,20%-nál állnak, a 6 hónap múlvai 3 hónapos (6X9-es FRA) jegyzések pedig a péntek esti 1,21-1,27%-ról mostanra 1,39-1,40%-ra emelkedtek. A jegybanki jelzés szerint összeolvadhat a jelenleg 0,6%-on álló jegybanki alapkamat a piacon ténylegesen fontos egyhetes betéti rátával, ami jelenleg 0,75%-on áll, de az FRA-k néhány hónapos távra már inkább 50 bázispont körüli, nem pedig 25 bázispont körüli kamatemelés beárazását tükrözik. A péntekre megállapított 3 havi bankközi kamatláb (BUBOR) 0,79%, a 6 havi 0,86%, a 9 havi pedig 0,90% volt, ez hétfőre rendre 0,85%-ra, 0,92%-ra és 0,96%-ra emelkedett.

A forint a dollárral szemben 287-ig erősödött, amire csaknem 2 éve nem volt példa és amint láthatjuk: ezzel meggyőzően letörte az USDHUF a 289-299 közötti korábbi kereskedési sávot is. Az elmúlt napok gyors forinterősödése ebben a relációban is előbb-utóbb lelassulhat, illetve akár korrekció is elindulhat.

