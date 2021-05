13 éve nem csinált olyat a forint, amit ezekben a napokban

Csaknem napra pontosan 13 éve, 2008 májusában történt utoljára olyan, hogy annyira gyors legyen a forint euróval szembeni erősödése, mint ezekben a napokban és emiatt a forint relatív túlvettségét jelző ún. RSI nevű technikai indikátor 20 pont közelébe szakadjon – derül ki a Portfolio rövid vizsgálatából. Ez afelé mutat, hogy érik a korrekció esélye, azaz a forint lendülete alábbhagyja, vagy akár az erősödés vissza is fordulhat majd.

Az egyik gyakran figyelt technikai indikátor, az ún. Relatív Erő Index (RSI) a magasabb csúcsok és mélyebb mélypontok alapján azt nézi, hogy az adott instrumentum árfolyam elmozdulása mennyire heves/gyors a megelőző időszakokkal összevetve. Akkor mondják túladottnak az adott terméket, ha ez a 0-tól 100-ig terjedő index 30 pont alá bukik, illetve akkor mondják túlvettnek, ha 70 pont fölé kúszik.

A forint euróval szembeni napos árfolyamánál az RSI mára 20,2 pontra esett (lásd alábbi ábra jobb alsó sarkában a piros karikát), és adataink szerint utoljára 2008. május végén volt ennél alacsonyabb, átmenetileg 16 pont körüli érték az akkori gyors forinterősödés nyomán.

Amint a fenti alábbi ábrán a halványkék vonal és a piros karika alapján látjuk (sok más termékben is megfigyelhető): 30 pont alatt, illetve 70 pont felett ritkán marad tartósan az RSI, mert az alaptermék árfolyammozgása lelassul (ezzel kisimul az RSI), vagy vissza is fordul. Sok technikai kereskedő ezért a 30 alatti, vagy 70 feletti RSI értéket vételi, illetve eladási pozíció nyitására sarkall arra számítva, hogy majd a számára megfelelő árfolyam elmozdulás úgyis bekövetkezik a múltbeli tapasztalatok alapján (és ha kellően sok kereskedő teszi ezt, akkor ennek hatására az árfolyam valóban stabilizálódik, vagy vissza is fordul).

Mindez a forint kapcsán most azt üzeni, hogy a ma már 349,5 körüli árfolyam mellett jelentős az esély arra, hogy a meredek erősödés megáll, illetve akár vissza is gyengül a forint, bár fontos megjegyezni, hogy utóbbihoz valamilyen erősebb technikai szint is kellene, amit egyelőre nem tudunk azonosítani a grafikonon, csak több egységgel lejjebbi szintek mellett.

