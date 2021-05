A devizapiacon ma sem áll meg az élet, kapaszkodik tovább a forint

Pünkösd hétfőn tovább erősödött a forint az euróval szemben, már 348 alatt jár a jegyzés. A befektetők most elsősorban az MNB holnapi kamatdöntésére figyelnek, ahol a Monetáris Tanács megismételheti Virág Barnabás múlt heti héja üzeneteit, melyek a forint erősödéséhez vezettek.

Hétfőn kora este 347,45-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Ezzel folytatódott a magyar deviza jó sorozata, ami a múlt hét elején kezdődött, amikor Virág Barnabás MNB-alelnök arról beszélt, hogy akár már júniusban érdemes lehet megfontolni egy kamatemelést. A legtöbb szakértőt meglepte az erős üzenet, ugyanis nem számítottak szigorításra a közeljövőben, az általános vélekedés az volt, hogy legfeljebb a forint újabb gyengülése terelhetné abba az irányba a jegybankot. Most arra lehet számítani, hogy Virág Barnabás üzenetei köszönnek majd vissza a Monetáris Tanács holnapi közleményében. További jelentős forinterősödést valószínűleg ez sem váltana ki, hiszen már beárazták a közelgő kamatemelést, legfeljebb az lehetne újabb meglepetés, ha már most hozzányúlnának a monetáris kondíciókhoz. Vagyis holnap kora délután érdemes lehet figyelni az MNB üzeneteire. A dollárral szemben most 284,63-nál járunk, míg az angol font 402,67 forintot ér.

A régióban a lengyel zloty hasonló teljesítményt mutat, mint a forint, 0,4%-os erősödésben van az euróval szemben, míg a cseh korona 0,2%-ot javított. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-os, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékos erősödésben van.

A dollár ismét 1,22 fölé gyengült az euróval szemben, ez 0,2%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font stagnál.

