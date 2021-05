Nagyot ment a forint, ma az MNB-re figyelnek a befektetők

Az elmúlt egy hétben jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, a keddi napot már 347 közelében kezdi a magyar deviza. Kora délután az MNB kamatdöntésére koncentrálnak a befektetők, a várakozások szerint a múlt heti erős alelnöki nyilatkozat ma a hivatalos közleményben is visszaköszönhet.

Kedd reggel 347,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Tegnap az itthoni ünnepnap mellett is tovább tudott erősödni a forint. Továbbra is elsősorban az MNB múlt heti üzenete okozza a hazai deviza javulását: Virág Barnabás alelnök váratlanul arról beszélt, hogy akár már júniusban megfontolhatják a kamatemelés gondolatát. A szakértők szerint ez az erős üzenet köszönhet vissza a Monetáris Tanács mai közleményéből is, bár a monetáris kondíciók változtatására egyelőre nem számítanak. A piaci reakció is a ma délutáni közleménytől függ majd, ha a vártnak megfelelő lesz a hangvétel, akkor jöhet egy kis korrekció, hiszen a közelgő szigorítást már beárazták a befektetők. A dollárral szemben most 284 közelében járunk, míg az angol font 402,92 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű erősödéssel kezdték a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, a dél-afrikai rand pedig 0,2 százalékkal erősödött.

A dollár egyelőre folytatja gyengülését az euróval szemben, már bőven 1,22 felett jár a jegyzés. A ma reggeli 1,2236-os szint 0,2 százalékkal magasabb a hétfő estinél. A japán jen egyelőre alig mozdult a dollárral szemben, míg az angol font minimálisan erősödött.

