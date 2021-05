Próbálkozik a forint, de 350 alatt már nincs komoly ereje

Az utóbbi napokban megakadni látszik a forint erősödése 350 körül az euróval szemben. Többször próbált már innen még tovább erősödni a magyar deviza, egyelőre nem sok sikerrel. A 347-es szintet egyelőre nem tudja átvinni a jegyzés, vagyis egyelőre beárazta a piac az MNB közelgő kamatemelését.

Péntek reggel 348,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Vagyis továbbra is ugyanaz a helyzet, ami az utóbbi napokban: a 350-es lélektani szintet át tudta törni a forint, de innen már nincs benne komoly erő, elakadni látszik a szárnyalás. Az utóbbi időszak erősödését az okozta elsősorban, hogy az MNB világossá tette, hogy júniusban emelni készül a kamatot, ezt Virág Barnabás szavai mellett a Monetáris Tanács keddi közleménye is megerősítette. A jelek szerint a befektetők be is árazták a szigorítást, kérdés, hogy június 22-én ehhez képest tud-e még meglepetést okozni nekik a jegybank. A dollárral szemben most 286 körül járunk, míg az angol font 405,74 forintba kerül.

A régióban sincsenek egyelőre nagy mozgások, a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a pénteki napot. A feltörekvő piacon közben a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand majdnem fél százalékot veszített.

Az euró erősödése is elakadni látszik az utóbbi napokban, a korábbi 1,22 feletti szintről kezdett el visszakapaszkodni a dollár. Most 1,2176-nál jár, ami 0,2%-kal alacsonyabb a csütörtök estinél. A japán jen közben 0,1 százalékkal erősödött, míg az angol font 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben.

