Megint a 345-ös falat támadja a forint

Az utóbbi napok erősödése után megint kulcsszinthez ért a forint árfolyama, a 345-ös szintnél jár az euróval szemben, ahonnan korábban többször visszapattant már. A következő időszakban elsősorban a jegybanki döntések és az erősödő inflációs kockázatok mozgathatják az árfolyamot.

Péntek reggel 345,65-nél járt a forint az euróval szemben, ami 0,1 százalékkal alacsonyabb volt a tegnap esti jegyzésnél. Hajnalban a 345-ös szintet is közelítette a jegyzés, egészen 345,2-ig erősödött a magyar deviza. Ez kulcsfontosságú szint, hiszen az utóbbi hetekben többször próbálkozott a 345-ös határ áttörésével, eddig sikertelenül, most újra megpróbálhatja ezt.

A forintot továbbra is elsősorban a kamatemelési várakozások erősítik, a héten az MNB alelnöke már tényként kezelte, hogy június végén kamatemelési ciklusba kezd a jegybank. Ennek köszönhetően erősödött vissza egy hónap alatt 360 közeléből a forint. A Monetáris Tanács ülése előtt azonban jövő szerdán jön még egy Fed-döntés, mely szintén izgalmas lesz majd a devizapiac szempontjából, így a forintra is hatással lehet. A dollárral szemben most 283,5-nél járunk, míg az angol font 402 forintba kerül.

Az utóbbi hetekben a régióban is felülteljesítő lett a forint köszönhetően a jegybank héja hangvételének, a lengyel zloty a forint 3,6%-os erősödése mellett 1,6%-ot javított egy hónap alatt, míg a cseh korona 0,6%-kal erősödött. Ma reggel egyelőre nem látszik jelentős elmozdulás a többi közép-európai deviza piacán sem. A feltörekvő eszközök közül a török líra egyelőre stagnál a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,3%-kal erősödött.

Említettük a jövő szerdai Fed-döntést, mely elsősorban a dollár árfolyamára lehet hatással. Az EKB tegnapi döntése, illetve a vártnál magasabb, 5%-os amerikai inflációs ráta egyelőre nem hozott komolyabb kilengést, péntek reggel 1,2192-nél jár az euró-dollár, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél A befektetők egyelőre az amerikai jegybank jövő heti kommunikációja előtt kivárnak, a magas infláció miatt várhatóan a korábbinál szigorúbb hangnemet kell megütniük a közleményben, illetve Jerome Powellnek a sajtótájékoztatón is. Ez pedig visszaköszönhet a friss makrogazdasági előrejelzésekben, illetve a döntéshozók kamatpálya-prognózisában is.

Címlapkép: Getty Images