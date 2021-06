Tartja frissen szerzett erejét a forint, ma újabb üzenetek jönnek az MNB-től

A keddi MNB kamatemelés és további szigorításokkal kapcsolatos üzenet határozott forinterősödést váltott ki a 356 körüli szintről 350-ig és csütörtök reggel továbbra is ezen a szinten áll a forint, órákon belül pedig további információk érkeznek a jegybanktól. Közzéteszik ugyanis a friss inflációs jelentést, és az előrejelzések mögötti bővebb feltételezéseket.

Szerda este Virág Barnabás, az MNB alelnöke újra rögzítette, hogy az MNB-nek mindenképpen fel kell lépnie az inflációs kockázatok ellen, mert az a fő ellenség, ez azonban érdemi forintpiaci reakciót nem váltott ki.

Az euróval szembeni jegyzések továbbra is a kerek 350-es szintnél álldogálnak. Ez azt jelenti, hogy megőrizte frissen szerzett erejét a forint, de közben azért tegnap délelőtt volt még egy erősödési hulláma 348-ig, ahonnan gyorsan visszagyengült.

Ma délelőtt publikálja friss Inflációs Jelentését az MNB, délután pedig jön a jegybank egyhetes betéti tendere, amelyen már bizonyára a most megemelt 0,9%-os kamat mellett fogadnak majd be ajánlatokat a kereskedelmi bankoktól. Kedden a főbb előrejelzéseket már közölte az MNB-stáb, azaz megemelte az idei és jövő évi inflációs előrejelzését is, bár azt nem tudhatjuk, hogy ez milyen kamatpálya mellett született.

Az euró/dollár tegnap délután óta szintén nem mutat érdemi mozgást, a jegyzések az 1,1930-as szint körül ingadoznak. Kora délután a Bank of England kamatdöntő ülése lehet lényeges, elsősorban a font árfolyamára lehet hatással, bár előzetesen nem várnak változtatást a szakemberek. Amerikában a felülvizsgált első negyedéves GDP-adat jelenik meg a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya mellett.

A dollár és a forint euróval szembeni oldalazása mellett a dollár/forint jegyzésekben sem látunk érdemi mozgást: a keddi nagyobb forinterősödés után itt 293-294 között stabilizálódtak a jegyzések.

