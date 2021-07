A régiós devizák gyengülnek, a forint eddig tartja magát ma reggel

A tegnapi jegyzés környékén áll a forint árfolyama az euróval szemben, miközben a lengyel zloty és a cseh korona és kissé gyengül. A dollár erősödik az euróval szemben.

Tegnap 350 és 352 között mozgott a forint jegyzése az euróval szemben, ma reggel pedig a tegnap esti szinten, 351 forint 20 filléren áll a jegyzés, egyelőre tehát nincs mozgás az árfolyamban ma reggel. Egy dollár most 296 forint 30 fillérbe kerül.

A régiós devizák közül a cseh korona és a lengyel zloty is enyhe leértékelődést mutat az euróval szemben, de itt is csak egészen kis gyengülésről beszélhetünk. A feltörekvő devizák gyengülése abból is adódhat, hogy a dollár erősödik az euróval szemben, a jegyzés 1,184, ami 0,15%-os dollárerősödést jelent.

