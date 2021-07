Nem bír erősödni a forint a jegybanki üzenet mellett sem

Amint részletesen megírtunk: hétfő reggel jelent meg egy interjú Virág Barnabás MNB-alelnökkel, amelyben még az eddigieknél is talán kissé héjább hangvételt ütött meg, mert nagyon határozott fellépést ígért azok kockázatok ellen, hogy akár tartósan is megemelkedik az infláció és a piac orientálása érdekében azt is mondta: meghatározó jelentőségű lesz az, amilyen mértékben emelnek majd júliusban. Az árazások alapján most havi 15-20 bázispontos szigorításra számít a piac, de lehet, hogy ez intenzívebbé válik a jegybanki alelnök üzenetei hatására és emiatt erősödik a forint.

A kora reggeli első jegyzések még 352-nél voltak, aztán amint megjelent az interjú, 351 alá bukott az árfolyam. Ezzel az elmúlt egy hét „állóvize” lehet, hogy felkavarodik és kiesik majd a szűk kereskedési sávból a mai napon a forint az erősödés irányába.

A forint a dollárral szemben is ugrással reagált: a jegyzések 297-ről 295,5-ig estek a bankközi piacon.

Az e heti makronaptárunk szerint fontos lesz majd a magyar inflációs adat friss értéke, amely a fentiek alapján visszahatjat majd a kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokra, és így a forinra is:

