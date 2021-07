Ismét gyengül a forint, már 353 felett az euró

Kedd reggel 351,56-nál járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag változatlan szintet jelent a hétfő estihez képest. Az utóbbi napokban is folyamatosan a 350 feletti szint jellemezte a forint jegyzését, az MNB kamatdöntése után tudott kicsit erősödni a magyar deviza, azóta viszont képtelen tovább kapaszkodni. A következő időszak hangulatát meghatározhatja a csütörtök reggel érkező inflációs adat. A szakértők előzetesen arra számítottak, hogy az áprilisban és májusban látott 5,1%-ról kicsit enyhült az áremelkedési ütem. Ősszel aztán jöhet a következő hullám az inflációban, amikor szintén akár 5% környékére is emelkedhet a ráta. A dollárral szemben most 295,65-nél járunk, míg az angol font 410,7 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig 0,1%-os erősödéssel kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal, a dél-afrikai rand pedig 0,7%-kal erősödött a dollárral szemben.

Az amerikai deviza az utóbbi napokban már az 1,18-as szintet közelítette az euróval szemben, azonban egyelőre úgy tűnik, hogy onnan fordulhat a jegyzés. Most lassan 1,19 közelében jár az árfolyam, ami 0,2 százalékkal magasabb a tegnapinál. A japán jen közben 0,1%-kal, az angol font pedig 0,35%-kal erősödött a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images