Próbálna magára találni a forint, de egyelőre nem sikerül neki

Az utóbbi napok gyengülése után egyelőre péntek reggel sem tud erősödni jelentősen a forint. Az euró jegyzése továbbra is 358 körül jár, vagyis látótávolságon belül van a 360-as lélektani határ, ami felett lassan megint a magyar deviza történelmi mélypontja fenyegetne.

Péntek reggel 357,75 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. A magyar deviza az utóbbi napokban érezhetően gyengült, a hét elején még 350 közelében is járt. Ebben egyrészt szerepe lehetett a dollár erősödésének, másrészt megjelentek olyan magyar specifikus témák, melyek aggasztják a befektetőket. Ilyenek például a közelgő kamatemeléssel kapcsolatos várakozások, illetve az uniós források lehetséges befagyasztásával kapcsolatos hírek. A tegnap megjelent vártnál magasabb júniusi infláció mellett az biztosra vehető, hogy az MNB ismét kamatot emel majd a hónap végén, csak a szigorítás mértéke kérdéses. Ha a Monetáris Tanács nem tűnik elég elszántnak és folytatódnak a brüsszeli csatározások, melyek forrásvesztéssel is fenyegetnek, akkor könnyen átviheti a 360-at is az euró-forint jegyzés, ami felett ismét a 370 közeli történelmi csúcs kerülne fókuszba. A dollárral szemben most 302,45-nél járunk, míg az angol font 416,3 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig minimális gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra eközben 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand egyelőre alig mozdult.

Említettük már a dollár erősödését az utóbbi napokban, ez szintén a forint ellen szólt. Az amerikai deviza egészen 1,18-ig ment az euróval szemben, majd onnan kezd fordulni. Most 1,183 körül jár, ami minimális dollárerősödést jelent ismét tegnaphoz képest. A japán jen eközben 0,3%-kal, az angol font pedig szintén 0,1%-kal gyengült a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images