Megint megbotlott a forint, 356-nál az euró

Kedd reggel 355,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a tegnap esti jegyzéssel. A magyar deviza egyelőre beragadni látszik ezen a szinten azt követően, hogy az elmúlt időszakban heves mozgások jellemezték a devizapárt. A legfontosabb kérdés, hogy mi mozdíthatja innen ki a forintot, elsősorban a jegybanki döntések mozgatják majd a hangulatot. Jövő csütörtökön az EKB kezdi meg a kamatdöntések sorát, majd rá néhány napra az MNB és a Fed is megtartja aktuális ülését. Vagyis a következő egy hétben még akár maradhat is a jelenlegi csendes hangulat, utána viszont a jegybanki üzenetek fényében ismét komolyabb kilengések jöhetnek. A dollárral szemben most 299,6-nál járunk, míg az angol font 415,9 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a régióban a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon eközben a török líra és a dél-afrikai rand szintén alig mozdult a dollárral szemben.

A forint piacának lecsendesedése összefügg azzal, hogy a dollár sem igazán tud mozdulni az euróval szemben. A korábbi 1,20 feletti szintről 1,18-ig erősödött az amerikai deviza, majd onnan már nem tudott tovább kapaszkodni. Ezzel párhuzamosan indult ismét gyengülésnek a forint, mely most szintén megtorpant. Kedd reggel 1,186 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami minimális elmozdulást jelent. Közben a japán jen és az angol font is alig mozdultak egyelőre.

