Képtelen visszakapaszkodni a forint – Már semmi sem menti meg a 360-tól?

Az elmúlt napokban ismét érezhető gyengülésen van túl a forint az euróval szemben, már a 360-at közelíti a jegyzés, ami tegnap kéthónapos mélypontot jelentett. Közben a dollár 1,18 körül ingadozik az euróval szemben, ott sincs igazán nagy mozgás a közelmúlt dollárerősödése után.

Csütörtök reggel 359 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a szerda esti árfolyamnál. A magyar deviza napok óta botladozik megint, tegnap kéthónapos mélypontra esett, 359 felett is járt az euró árfolyama. A rossz sorozat továbbra is elsősorban a megugró inflációnak köszönhető, hiába fogadkozik az MNB, hogy kamatot fog emelni, a befektetők kockázatként értékelik, hogy nem szigorít majd elég gyorsan és a kellő mértékben a jegybank. Emellett néhány elemző szerint kérdés, meddig lesz elszánt a Monetáris Tanács a kamatemelésekre. Az biztos, hogy július végén izgalmas döntés elé nézünk, de addig még érkezik a jövő héten az EKB kamatdöntése is. A dollárral szemben most 303,17-nél járunk, míg az angol font 420 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint az elmúlt egy hónapban 2 százalékkal gyengült, amivel alulteljesítőnek számított a régiós versenytársakhoz képest. Csütörtök reggel a lengyel zloty 0,3%-os gyengüléssel kezdett a tegnap esti alkotmánybírósági döntés után, mely alkotmányellenesnek minősítette az EU bíróságának ítéletét. Szakértők attól tartanak, hogy ez csak tovább élezi a vitát Brüsszel és Varsó között, sőt egyesek szerint akár a lengyel EU-kilépés felé történő első lépés is lehet. A feltörekvő piacon a török líra ma reggel 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand stagnál.

A dollár az utóbbi hetekben 1,18-ig erősödött az euróval szemben, sőt a kulcsszint alatt is járt a jegyzés. Most 1,184 körül áll az árfolyam, ami minimális elmozdulást jelent szerda estéhez képest. A japán jen közben 0,15%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre alig mozdult.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images