Fontos szintnél toporog a forint, jelentős elmozdulás jöhet

Napok óta érdekes módon a kissé 360 feletti régióból mindig visszaerősödik a forint, de ez az erősödés nem túl jelentős, a 359 körüli régióban elakad. Ma reggel újra gyengült kissé a forint, a jegyzések megint a 360-as szintnél állnak.

Nem véletlen, hogy éppen a 360-360,5 körüli régióban akadt el eddig a forint gyengülési hulláma, mert amint berajzoltuk: éppen itt húzódik a 2019 tavaszán indult forintgyengülési trendvonal, amelyet most alulról „támad” az EURHUF, azaz ellenállásként funkcionál. Ha ezen felfelé átjutna az árfolyam, akkor további akár jelentős forintesés is jöhetne és célkeresztbe kerülne a forint eddigi történelmi mélypontja 370-nél. Lefelé azért nem tud érdemben erősödni most a forint, mert 358,7 körül ott húzódik a 200 napos mozgóátlag, ami támaszként funkcionál, tehát most beragadt az árfolyam egy nagyon szűk sávba és amelyik irányba ebből kitör, jelentős mozgás jöhet.

Közben a dollár egyre erősebb szintekre kapaszkodik az euróval szemben, ma reggel már az 1,1760-as szintig jutott. Az erősödő dollár sem tesz jót most a feltörekvő piaci devizák között a forintnak, rontja a vonzerejét.

Érdemes figyelni közben az USDHUF árfolyamot, amely a dollár erősödése és a forint esése miatt a 306-os szint közelébe emelkedett és ennek közelében húzódik egy csökkenő trendvonal, amely elsőre megállíthatja a forint esési hullámát és akár vissza is erősítheti. Ha viszont ezen a vonalon felfelé átjut az árfolyam, akkor nagyobb tér nyílik ki felfelé, azaz ez a tényező is azt indokolná, hogy nagy mozgás indul el a forint árfolyamában.

