Meglódult a forint, de aztán beleütközött egy falba

A délutáni órákban még tovább erősödött a forint az összességében továbbra is kedvező fejlett részvénypiaci hangulat és az EKB üzenetei miatt eső euró hatására. Az euró/forint jegyzések átmenetileg 357-ig estek a reggeli 360-ról, de itt elfogyott a lendület és 70 fillérrel visszapattant az árfolyam. Ebben annak lehet szerepe, hogy 357-nél húzódik a 100 napos mozgóátlag, ami most megállította elsőre a forint menetelését. Felette 358,6-nál a 200 napos mozgóátlag most már ellenállás (segíti, hogy a forint erősebb maradjon), felette pedig 360,5 körül az emelkedő trendvonal is megvédheti a forintot a további eséstől.

Az EKB-üzenetek hatására az euró 1,18 fölé ugrott a dollárral szemben, azaz gyengült a dollár, és közben a forint is erősödött és a kettő eredőjeként a dollár/forint jegyzések a tegnapi 306-ról 303 alá buktak. Erre technikai elemzési alapon lehetett is számítani (tegnap már felhívtuk rá a figyelmet), hiszen amint berajzoltuk, 306-nál húzódott egy csökkenő trendvonal, ami ellenállást jelentett az USDHUF számára, amelyről láthatóan lepattant elsőre.