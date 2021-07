Megint esik a forint, közel járunk a 360-as euróhoz

Reggel óta több hullámban megint esik a forint és az euró jegyzései az imént már 359,6-ig emelkedtek, azaz közelítjük a 360-as szintet, ahonnan tegnap reggel megindult az erősödés. A forint mai fél százalékos gyengülése nagyobb, mint a zloty és a korona 0,1%-os leértékelődése és közben a tőzsdéken is remek a hangulat a nagyon erős német bmi-adat után, így magyarspeficikus lehet az ok. Ez egyrészt a kormányfő által is elismert kockázattal függhet össze (késhetnek az EU-s pénzek a tartós viták miatt), másrészt amiatt, hogy egyhavi csúcsra ugrott idehaza az új koronavírus-fertőzöttek száma, azaz a negyedik hullám előjeleit látjuk, harmadrészt a piac "hangol" a jövő keddi MNB kamatemelésre, amely a jegybanki jelzések szerint irányadó lesz a további havi emelési sorozat mértékét illetően. Egyelőre a piaci szereplők valószínűleg kisebb, 15 bázispont körüli lépéssel számolnak a most 0,9%-os rátához képest, miközben 5% körüli az infláció, így a továbbra is masszív negatív reálkamat nem sok kapaszkodót ad a forintnak. A piaci percepció jövő keddi alakítása (az MNB lépése és üzenetei által) viszont lényeges devizapiaci hatással járhat, akár erősítheti is a forintot.

A forint a mai eséssel megint közelíti a berajzolt emelkedő trendvonalat, alulról ismét tesztelheti és ha átmenne felfelé rajta az EURHUF, akkor nagyobb tér nyílna meg felelé első körben 365-ig, aztán akár 370-ig.