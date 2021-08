Nem csillapodik a forint ereje, lassan 356-nál

Hétfő reggel 358,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett péntek estéhez képest. A hétvége előtt 357 alá is benézett a forint, majd onnan fordult gyengülésbe péntek délután. Ma kora reggel 359 felett is járt a jegyzés, vagyis továbbra is inkább a gyengülés felé hajlik a forint, kérdés, hogy ezen ma tud-e még fordítani. A dollárral szemben most 301,8-nál járunk, míg az angol font 419,65 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással indítják a hetet. A feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand sem mozdult egyelőre érdemben.

Az euró-dollár árfolyamot elsősorban a Fed eszközvásárlásával kapcsolatos hírek mozgatják, egyelőre azonban óvatosan nyilatkozik az amerikai jegybank a közelgő szigorításról. A hétfő reggeli 1,187 körüli jegyzés szinte hajszálra megegyezik a péntek estivel. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdett egyelőre.

