Megállt a forint esése, 355-nél ragadt az euró

A délelőtti forinteséssel megtört a két hete kibontakozott forinterősödési trend (akár a gyertyák kanócának végére, akár a gyertyák testére húzzuk a trendvonalat, akkor is törés látszik felfelé), és most úgy tűnik, hogy 355 körül stabilizálódott az árfolyam. Amint jeleztük: a lengyel kormánykoalíció szakadásának és az előrehozott választások esélyének emelkedése a forintpiaci befektetőket azért nyugtalaníthatja, mert így a két kormány kölcsönös brüsszeli "bevédésének" lehetősége is csökkenhet, így ez a magyar kormány Európai Bizottsággal szembeni vitáinak kimenetelére is befolyással lehet.

A forint gyengülése és a dollár kitartó ereje (1,17-es fontos támasz szintet ostromolja az euróval szemben) együtt azt eredményezte, hogy máre 303-ig ugrott a dollár/forint árfolyam.