Megbotlott a forint - Visszatértünk 350 fölé

Péntek reggel 348,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett a csütörtök esti szinthez képest képest. A magyar deviza hosszú idő után kedden tudta áttörni a 350-es lélektani szintet, amikor az MNB újabb 30 bázisponttal megemelte az alapkamatot, illetve bejelentette a kötvényvásárlási program lassú lezárását. Csütörtökön viszont már az elbizonytalanodás jelei látszottak a forint piacán, a jelek szerint 348-tól már első körben nem tud tovább kapaszkodni. A dollárral szemben most 296,3 körül járunk, míg az angol font 406,15 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty is minimális, 0,1%-os erősödéssel kezdett az euróval szemben, míg a cseh korona stagnál. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, a dél-afrikai rand viszont 0,3%-os erősödésben van a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam az utóbbi időszakban beragadt az 1,17-1,18-as sávba, innen törhet ki ma. A Fed ugyanis most tartja éves konferenciáját Jackson Hole-ban, ahol magyar idő szerint délután négy órakor Jerome Powell is beszédet mond. A befektetők elsősorban arra számítanak, hogy további részleteket árul majd el a jegybank elnöke a közelgő szigorításról. A várakozások szerint ősszel kezdi majd meg havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlásának leépítését a Fed, erre utalhat most erősebben Powell. A beszéd pedig komoly piaci kilengéseket is hozhat a nap második felében.

