Próbálna még erősödni a forint, de egyelőre kevés a lendülete

Az utóbbi napokban azt próbálja bizonyítani a forint, hogy 350 alatt is képes lehet tovább kapaszkodni. Egyelőre azonban elég erőtlennek tűnik ez a próbálkozás, a jelek szerint újabb hírekre lenne szükség. Ezek a hírek pedig akár külföldről is jöhetnek, az EKB jövő heti kamatdöntésére figyelhetnek kiemelten a befektetők.

Csütörtök reggel 347,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a szerda esti árfolyammal. A magyar deviza a múlt héten tudta áttörni a 350-es lélektani határt miután az MNB ismét kamatot emelt és bejelentette az eszközvásárlási program lassú lezárását. Úgy tűnik, hogy ezt követően már sokkal nehezebb dolga van a forintnak, egyelőre nem látszik olyan hír, ami kimozdíthatná erről a holtpontról. A dollárral szemben most 293,94 körül járunk, míg az angol font 405 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. Közben a feltörekvő piacon a török líra és a dél-afrikai rand is minimális mozgással kezdte a napot a dollárral szemben.

Az utóbbi napokban a dollár erősödése is egyértelműen kifulladt, sőt nagy lendülettel pattant vissza az euróval szembeni jegyzés. Most már 1,1841 körül jár az árfolyam, ami ma reggel egyelőre stagnálást jelent. A befektetők most elsősorban a pénteken megjelenő amerikai munkaerőpiaci adatra és az EKB jövő csütörtöki kamatdöntésére figyelnek.

Címlapkép: Getty Images