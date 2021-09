Van még tovább a forintnak a világbajnoki cím után?

Komoly menetelés után fut neki a forint a következő időszaknak, a magyar deviza augusztusban egyenesen a legjobb volt a világon. Kérdés, hogy innen meddig lehet még benne szufla, a héten elsősorban az augusztusi inflációs adat és az EKB kamatdöntése határozhatja meg a magyar deviza sorsát.

Hétfő reggel 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett a forint az euróval szemben, így 347,7 körül járt a jegyzés. A szokatlanul nagy volatilitást egyelőre semmilyen különösebb hír nem indokolja, elképzelhető, hogy komolyabb falhoz ért a forint azt követően, hogy augusztusban az egész világon a legnagyobbat erősödött. A következő időszakban elsősorban a külföldi hírek, csütörtökön az EKB kamatdöntő ülése lehet fontos a forint szempontjából is, emellett szerda reggel itthon jön egy augusztusi inflációs adat. Hosszabb távon pedig két hét múlva az MNB következő döntése lehet meghatározó a forint szempontjából, hiszen a friss inflációs jelentés függvényében a várakozások szerint csökkenti majd a kamatemelések ütemét a Monetáris Tanács. A dollárral szemben most 292,8-nál járunk, míg az angol font 405,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékkal, a cseh korona pedig 0,1 százalékkal gyengült az euróval szemben ma reggelre. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,3 százalékos erősödéssel, a dél-afrikai rand pedig stagnálással kezdett a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam szempontjából is a csütörtöki EKB-döntés lehet meghatározó, a legnagyobb kérdés az lesz, hogy a jegybank elkezdi-e felkészíteni a piacot az eszközvásárlások közelgő leállítására. Most 1,1873-nál jár a jegyzés, ami minimális dollárerősödést jelent péntek estéhez képest. A japán jen és az angol font is minimálisan gyengültek a dollárral szemben.

