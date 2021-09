Ugrik a forint az MNB és az ÁKK fontos bejelentéseire

A délelőtti kereskedésben két fontos, a forint árfolyamára is ható bejelentés is érkezett a magyar hatóságoktól, hiszen előbb az ÁKK azt jelentette be, hogy több, mint duplájára, legfeljebb 4,5 milliárd euróra emeli az idei évi devizakötvény-kibocsátási keretét, és ezzel jórészt tehermentesíti a forint kötvénypiacot az MNB egyébként is lassuló kötvényvásárlásai mellett, (bár kissé a forintalapú papírok kibocsátását is megnöveli az adósságkezelő). A forintalapú kötvénypiac tehermentesítése külföldi befektetői szemmel vonzó lehet a magasabb hozamok mellett a beszállásra, ez már hozzájárulhatott a forint erősödéséhez, de ez ezután kapott újabb lökést, hogy az MNB is fontos bejelentést tett.

Elmondta ugyanis, hogy most szerdán egy újabb devizanyújtó swaptendert tart (a mára meghirdetett forintnyújtó tendert pedig törli), és így a további devizaswap-tenderekkel együtt jelentős forintlikviditást fog kiszívni a rendszerből a következő 2 hét során. A cél a negyedév végi szokásos swappiaci feszültségek csillapítása, az elegendő devizaforrás nyújtása, ami áttételesen a forint likvbisdtást szűkíti, hogy a forint erősödéséhez járul hozzá.

Az euró jegyzései a reggeli 350,5-ről több hullámban mostanra 349 közelébe buktak, de mivel közben a dollár is erősödött kicsit az euróval szemben 1,1780-ig, így a dollár/forint jegyzések csak 296,2-ig süllyedtek a bankközi piacon.