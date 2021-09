Gyengül tovább a forint, erősödik a kockázatkerülés

A forint árfolyama is szóba kerülhet a Budapest Economic Forum konferencián október 19-én. Regisztráljon most!

Hétfő reggel 353 felett járt az euró jegyzése, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából péntek estéhez képest. A magyar deviza már a múlt héten érezhetően gyengült, amiben a dollár erősödése mellett szerepe volt a holnapi kamatdöntéssel kapcsolatos várakozásoknak. A szakemberek szerint a Monetáris Tanács lassíthat az eddigi havi 30 bázispontos kamatemelési ütemről, ha viszont túl nagyot fékeznek, akkor az a forint szempontjából negatív lehet. Az egyébként is rossz hangulatot tetézte hétfő reggelre a kínai Evergrande ingatlanfejlesztő csődjével kapcsolatban forrósodó helyzet, ami akár a globális hangulatra is hatással lehet. A dollárral szemben most 301,46-nál járunk, míg az angol font 412,85 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a hetet. A feltörekvő piacon a török líra 0,7%-kal, a dél-afrikai rand pedig 0,6%-kal gyengült a dollárral szemben, ami a romló globális hangulatnak volt köszönhető.

A dollár erősödése is folytatódik a múlt héten kezdődött tendencia után. Az 1,18-as szint áttörése után lassan az 1,17-et is támadhatja az amerikai deviza, most 1,1714 körül jár, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent péntek estéhez képest. A japán jen 0,15 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font 0,3%-kal gyengült.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images