Kapaszkodik vissza a forint a reggeli ijedség után

Szerda reggel 363,15-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a kedd esti szinthez képest a magyar deviza szempontjából. Ez már újabb féléves mélypontot jelent a forint számára. A keddi nap első felében még 360 alatt is járt a jegyzés, majd délután onnan került lejtőre a forint. Az MNB Monetáris Tanácsa újabb 15 bázisponttal emelte meg a kamatot, azonban a jelek szerint ez kevés volt a befektetők egy részének, akik nagyobb szigorítást is indokoltnak tartottak volna. Főleg úgy, hogy közben a jegybank is elismerte, hogy erősödtek az inflációs kockázatok szeptemberhez képest. Habár Virág Barnabás, az MNB alelnöke a Portfolio-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy 2022-ben is kitart a szigorítás, a következő hónapra, novemberre is mindössze 15 bázispontos kamatemelést ígért. A dollárral szemben most 312,3-nál járunk, míg az angol font 430,3 forintba kerül.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Hosszabb távú grafikonon így néz ki a forint mostani vesszőfutása:

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona szintén minimális gyengüléssel kezdtek az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,3 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand 0,2%-kal esett vissza.

Az euró-dollár árfolyamban tegnap érezhető emelkedést láttunk, a dollár gyengülésével újra 1,16 fölé emelkedett a jegyzés. Most 1,1626-nál jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos dollárerősödést jelent, vagyis próbál korrigálni az amerikai deviza. A japán jen egyelőre stagnál, míg az angol font szintén minimális gyengüléssel kezdett a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor